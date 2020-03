‘Bezoekverbod’ in dertien ouderenzorgcomplexen van Elde Maasduinen

Dit is gebeurd ‘vanwege een toename van het aantal besmettingen en verdenkingen van besmettingen’. In het Boxtelse zorgexpertisehuis Liduina overleed zaterdag een met corona besmette oudere man. Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd zijn dicht, staat in een bericht op de website.

Het ‘bezoekersverbod’ kan per locatie per locatie, per dag, herzien worden, is zondagochtend via de site bekendgemaakt . ,,We blijven constant kijken naar de mogelijkheden hierin. Tot die tijd doen onze medewerkers er alles aan om nóg een stapje extra te zetten en de bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven en gezelligheid te creëren op de afdelingen of binnen de kamers/appartementen.”

Elde Maasduinen heeft ouderenzorgcentra in Boxtel (5), St. Michielsgestel (1), Liempde (1), Esch (2), Kaatsheuvel (2), Loon op Zand (1), Waalwijk (1) en Rijen (1).

De organisatie erkent dat het besluit ingrijpend is. Ze laat weten dat alleen ‘bij hoge uitzondering’ nog bezoek is toegestaan. ,,Dit gebeurt in zo’n geval altijd in overleg met de leidinggevende van de locatie.”