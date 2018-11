Bezopen man uit Sprang-Capelle ‘parkeert’ auto in de bosjes op een rotonde in Dongen

Jeugd in Waalwijk moet aan het water: eerste tappunt bij De Krullevaar onthuld

15:44 WAALWIJK - Iedere basisschool in de gemeente Waalwijk moet een watertappunt krijgen. Maandag is de eerste onthuld bij De Krullevaar in Sprang-Capelle. De jeugd wordt op deze manier gestimuleerd meer water te drinken.