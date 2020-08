Bezorgde bewoners Waalwijkse straat mogen hun zegje doen

WAALWIJK - Bewoners van de Professor Keesomweg in Waalwijk krijgen de kans hun zegje te doen over de verkeersveiligheid in hun straat. Naar aanleiding van de brief die ze hebben geschreven over de in hun ogen onveilige situatie, zijn ze woensdag 3 september te gast bij het Forum van de gemeente Waalwijk.

De brief van de bewoners van begin augustus is op de agenda gezet door Lijst IJpelaar, waarvan fractievoorzitter Yvette IJpelaar eerder ook al vragen stelde over de verkeerssituatie.

Flinke zorgen

Bewoners zijn inmiddels een petitie gestart, die al meer dan honderd keer is ondertekend. Om hun verhaal kracht bij te zetten hebben ze twee filmpjes gemaakt over de situatie in hun straat.

De bewoners maken zich al langere tijd flinke zorgen over het vele verkeer in hun straat en de te hoge snelheid in combinatie met het lossen en laden van vrachtwagens. En dan ontbreekt ook nog een voetpad, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Oversteken zou veel gevaar opleveren.

Weinig gehoor

Al enkele jaren kaarten de verontruste bewoners de problemen aan, maar tot nu toe vonden ze weinig gehoor. Het aanpakken van de Professor Keesomweg staat nog niet op de planning (pas in 2024) en bewoners en bedrijven beseffen dat maatregelen het een en ander kosten, zo stelt woordvoerder Raymond Kemmeren-Spaans. Ze willen echter niet nog een paar jaar wachten.

Wat de bewoners betreft gaat Waalwijk over tot actie en komen er op korte termijn snelheidsremmende maatregelen, zoals tijdelijke drempels, obstakels op de rijbaan of wordt iets gedaan met belijning. Daarvoor moet niet alleen de snelheid omlaag, maar moet ook het oversteken gemakkelijker worden. De hoop is dat auto's een andere route gaan kiezen.