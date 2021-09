Bezuinigingsspook gaat Heusden voorbij; inwoners minder kwijt aan afval

Natuurlijk, dat laatste is nog niet helemaal zeker. Het is altijd afwachten wat een nieuw kabinet straks gaat doen. Maar als de voortekenen niet bedriegen dan kan Heusden de komende jaren rekenen op 2,7 miljoen euro extra voor de jeugdzorg, plus nog eens 2,3 miljoen via het Gemeentefonds.

Geen bezuinigingen

Een mooi vooruitzicht maar omdat nog niets zeker is, zijn die bedragen nog niet meegenomen in de begroting voor 2022 en volgende jaren. Dus doet Heusden het in de plannenmakerij met het geld dat wél zeker is. En dat is volgens wethouder Mart van der Poel (financiën) genoeg om door te gaan met de dingen die al gebeuren. Oftewel: Heusden hoeft niet te bezuinigen.

Prettig is ook dat corona Heusden geen extra geld lijkt te gaan kosten, mede dankzij de compensatie die vanuit het Rijk is ontvangen.

Afval goedkoper

Volledig scherm wethouder Mart van der Poel © Paul Engelkes/gemeente heusden Door kunnen gaan op de ingeslagen weg zonder te hoeven bezuinigen, is volgens Van der Poel vergeleken met andere gemeenten best bijzonder. Heusden verhoogt ook de lasten voor de inwoners niet of nauwelijks. Een aantal belastingen, waaronder de ozb, stijgt met slechts het inflatiepercentage (1,6 procent). Er zijn twee grote uitschieters: huishoudens gaan bijna 14 euro meer aan rioolheffing betalen (van 198,12 euro, naar 211,92 euro). Dat extra geld is mede nodig om alle rioleringsplannen te kunnen betalen, die ook zijn bedoeld om wateroverlast bij extreme buien tegen te gaan.

De andere uitschieter is de afvalstoffenheffing: die gaat juist omlaag. Zowel het vastrecht als de tarieven voor het gebruik en legen van kliko's (gft- en pmd-afval) en voor ondergrondse containers. Zo gaan Heusdenaren voor het wegbrengen van een zak restafval niet langer 2,30 euro betalen, maar 1,90 euro. Het vastrecht daalt van 144,96 euro naar 129,24 euro (of van 109,92 naar 98,16 euro). Gemiddeld is een huishouden achttien euro per jaar goedkoper uit.

‘Prijs’ nog bepalen

Overigens heeft Heusden nog wel plannen op stapel staan, of zijn er sinds 2018 nieuwe wensen bijgekomen. Met enkele daarvan gaat Heusden daadwerkelijk aan de slag, zoals de extra aanpak van ondermijning en meer aandacht voor bermen, wegen en groen. Maar aan andere wensen en plannen hangen nog geen prijskaartjes. Zoals verhuizing van de bieb in Drunen, huisvesting van scholen, plannen voor multifunctionele accommodaties in Oudheusen en Elshout, plannen rond sportpark De Schroef en De Hoge Heide, bouw van een sportzaal op De Grassen.

De politiek kan volgend nog zo'n 170.000 euro vrij besteden. Hoewel een deel daarvan waarschijnlijk op zal gaan aan een andere opzet van de jeugdhulp. De raad neemt daarover volgende week een besluit.