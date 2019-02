Bezwaren tegen windturbines bij Bergsche Maas

Dinsdagavond maakte de dorpsraad van de gelegenheid gebruik hun bezwaren tegen de mogelijke komst van de turbines kenbaar te maken. Dit gebeurde tijdens een zogenaamd forum waarin inwoners en organisaties de mogelijkheid hebben onderwerpen die hen bezighouden onder de aandacht brengen. En voor de raad de kans te peilen waar zorgen leven.

Op tijd reageren

Die heeft de dorpsraad zeker. Gevreesd wordt dat de mogelijke komst van tien turbines, 210 meter hoog, zeven in Waalwijk en drie in Heusden, de leefbaarheid in het dorp aantast. ,,Dat is echt zorgelijk", hield dorpsraadvoorzitter Paul Thur de raadsleden voor als ondersteuning van een pittige brief die eerder al aan de raad was gestuurd. ,,We moeten op tijd reageren. Als ze er eenmaal staan gaan ze niet meer weg. Het is echt van belang dat Genderen leefbaar blijft. Aan bakken geld hebben we niets." Wim Ruberg benadrukte dat nog nergens in het land turbines van 210 meter staan.

De leefbaarheid van niet alleen Genderen, maar ook die van Drongelen en Eethen is volgens de dorpsraad in het geding. Gevreesd wordt ook dat het gevolgen heeft voor bouwplannen in Genderen en de verkoopbaarheid van de huizen.

Ada de Graaf (Burgerstem Altena) zou het wenselijk vinden als landelijk afgezien wordt van het bouwen van windmolens op gemeentegrenzen omdat dit vaak problemen geeft.

Onduidelijk

Het is trouwens nog niet zeker of de turbines er ook werkelijk komen. Het plan in Waalwijk is in procedure. In de gemeente Heusden, onder Heesbeen en Doeveren, nog niet. En het is nog maar de vraag of dat plan doorgaat vertelde een vertegenwoordiger van Energie Gezond, een groep die dit plan ook niet ziet zitten.