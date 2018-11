Bezwarencommissie buigt zich over ooievaarsnest in Landgoed Driessen

WAALWIJK - Een ooievaarsnest in de buurt. De een vindt het prachtig, de ander moet er niet aan denken. In Waalwijk leidt een vergunning voor het plaatsen van een ‘faunapaal’ aan Het Kanteel, een straat in Landgoed Driessen, tot twee bezwaren. 15 november buigt de bezwarencommissie zich over de zaak.