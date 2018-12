Bibliotheek in Vlijmen decor van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal

VLIJMEN - Op zaterdag 15 december durfden 5 mensen het aan deel te nemen aan het vermaarde Groot Dictee der Nederlandse Taal in de bibliotheek van Vlijmen. Hoewel het dictee niet doorspekt was met uitzonderlijk moeilijke woorden zaten er toch de nodige instinkers in. De gedoodverfde winnaar Kees Klijn ging ook hier met de eer strijken met maar 8 fouten.

Bibliotheekmedewerkers Marianne Janssen en Annique Hermans, programmamaker bij de bieb, zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de bibliotheek in Vlijmen. “We zijn bezig met het installeren van de beamer en allerlei technische snufjes zodat we om 11 uur verbinding hebben met de bibliotheek in Haarlem. We kunnen dan live meemaken dat het dictee eerst helemaal wordt voorgelezen door de schrijver ervan, Wim Daniëls. Vervolgens leest Philip Freriks het dictee zin voor zin voor. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Frits Spits”, vertelt Hermans.

“Helaas hebben we maar 5 aanmeldingen. Hoewel we toch de nodige actie ondernomen hebben. In onze nieuwsbrief hebben we er aandacht aan geschonken, de pers heeft er over geschreven en we hebben mensen benaderd die afgelopen jaar aan het Heusdens Dictee mee hebben gedaan”, vult Janssen aan.

Negentien bibliotheken

“De oproep aan de bibliotheken was afkomstig van de Stichting Lezen en Schrijven. Vervolgens heeft de NPO de organisatie overgenomen. We hebben een draaiboek van de uitzending en nakijkinstructies gekregen. Landelijk doen er 19 bibliotheken mee. Al met al hebben we maar 5 weken de tijd gehad om er hier in de gemeente ruchtbaarheid aan te geven”, vervolgt Hermans.

Het deelnemersveld bestaat uit Annemiek van Warmerdam, Jose van Helvoort, Marie-Bernadette Stevens, Adri Verboord en Kees Klijn. Ze maken de nodige keuzes tussen wel of geen hoofdletter, aan elkaar of los geschreven, met of zonder tussenstreepje. En hoe schrijf je ook alweer precies souvenirtjes, minuscule, weerhobbyist, A4tje, skûtsjesilen en meteorologische trukendoos. Maar ook woorden als waartegenover, coderoodwaarschuwingen, tekortschietende, nattevingerwerk en hiernaartoe zorgden voor de nodige fouten.

Humor

Daniëls heeft, zoals we van hem gewend zijn, het dictee met de nodige humor geschreven. Wat te denken van: Wat blijft er van de polen als de opwarming van de aarde doorgaat: en met die polen bedoelde de weerhobbyist niet de Polen die velen van ons kennen van hun schilder- en stukadoorwerk.