Bibliotheken donderdag weer open: ‘We hebben zoveel nieuwe boeken’

Ze staat te trappelen, Pauline Vrins van de bibliotheek in Kaatsheuvel. Na een coronapauze van maanden mogen de bibliotheken van minister-president Mark Rutte weer open. ,,We zijn de tafels aan het vullen en de bibliotheek coronaproof aan het maken", zegt Vrins. ,,Looprichtingen aangeven en mandjes of bandjes bij de ingang. Dat moeten we nog even bekijken.”

De bibliotheek heeft een heleboel nieuwe boeken in huis. ,,We zijn dan wel dicht geweest, de nieuwe boeken bleven gewoon binnenkomen. Er is heel wat te halen.”

Boekenpakketten

Ondanks de sluiting is er de afgelopen maanden veel gelezen, zegt Vrins. ,,We hebben het ontzettend druk gehad, hebben geen dag thuis gezeten.” Abonnees konden boeken reserveren en boekenpakketten aanvragen. ,,Leden gaven ons door wat ze graag lezen en op basis van die voorkeur stelden wij een pakket van vijf boeken samen.”

Ongelooflijk veel aanvragen hebben ze gehad, zegt Vrins. In Kaatsheuvel gemiddeld 60 aanvragen per week, in Waalwijk ruim over de 100. ,,Het was elke dag platte schoenen aan en gaan.”

Veel bedankjes

Misschien zijn de boekenpakketten wel een blijvertje. ,,Daar is nog niets over besloten. Maar het is in ieder geval heel goed bevallen. Mensen lazen nu ook titels en auteurs die ze anders niet zouden lezen. We hebben heel wat bedankjes gekregen, bonbons, Merci's.”

Desondanks vindt iedereen het toch fijn dat de bibliotheken weer open gaan, weet Vrins. ,,Het is gewoon fijn dat mensen weer zelf kunnen komen snuffelen.”