Bieb helpt Waalwijkers weg te vinden in digitale wereld: 'Vangnet is hard nodig’

Bij de aanpak van dit probleem ziet de overheid een belangrijke taak weggelegd voor de bibliotheken. Een groot aantal biedt bijvoorbeeld computervaardigheidscursussen aan. Na een proef in Loon op Zand start Bibliotheek Midden-Brabant in al haar vestigingen met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De bieb in Waalwijk is waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar aan de beurt.

Digitale wereld

Wie moeite heeft om de weg te vinden in de digitale wereld, kan straks tijdens de openingsuren bij de bieb langs gaan. Mensen kunnen er met vragen terecht over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, zorg, werk, uitkering of rijbewijs. Maar ook over het aanvragen van de AOW of het betalen van verkeersboetes. De hulp is gratis en mensen hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek.