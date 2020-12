Bieb kan nek uit strop halen; vol gas verder met onderzoek naar verhuizing

Willems reageert daarmee op twee besluiten van de Heusdense politiek. Met het wegwerken van een negatief eigen vermogen plus extra financiële steun kan het nieuwe bestuur van De Voorste Venne nu verder met de exploitatie van het cultureel centrum. Daarnaast kreeg zowel De Voorste Venne als de bibliotheek de ‘opdracht’ uiterlijk 1 april met een rapport te komen over de verhuizing van de Drunense bieb naar De Voorste Venne.

Wij wilden niet onze nek in een strop steken, nu hebben we vertrouwen dat er een sterke financiële basis onder De Voorste Venne ligt

Dat het biebbestuur tot nu toe wellicht wat aarzelend tegenover zo'n verhuizing stond, had voor een belangrijk deel te maken met de onzekere financiële situatie rond De Voorste Venne, aldus Willems. Bovendien ketsten in het verleden twee keer eerder een mogelijke verhuizing al af.

,,Wij wilden niet onze nek in een strop steken, nu hebben we vertrouwen dat er een sterke financiële basis onder De Voorste Venne ligt", aldus Willems. ,,Al denken sommige politieke partijen dat de financiële steun te weinig zal blijken.” Hij merkt daarbij op dat een verhuizing wel een gunstig effect zal hebben op de exploitatie van De Voorste Venne.

Nu onderzoeken

Hoe dan ook, de bibliotheek gaat nu verder met inventariseren wat de mogelijkheden in De Voorste Venne zijn. Kan het centrum aan de voorwaarden van de bieb voldoen, waar is er ruimte in het gebouw en wat gaat een verhuizing kosten. Willems denkt de periode tot 1 april daar wel voor nodig te hebben. ,,Zoiets doe je niet even op een achternamiddag. We staan niet over drie weken met een rapport te wapperen.”