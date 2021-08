Bieden op de grootste tijdens Visserijdag in Woudrichem: ‘Met zwart geld betalen kan’

De mannen van zalmvisserskoor Ongestaagd zingen uit volle borst het ene na het andere lied. Bezoekers blijven staan en genieten ervan. De rookwalmen van de vuurduveltjes waarop vis wordt gebakken nemen ze op de koop toe. Het hoort nu eenmaal bij de Woudrichemse Visserijdag. Die is weer terug na een jaar afwezigheid. Nog wat bescheidener dan anders, maar er is toch genoeg te zien en te beleven. ,,We zijn blij dat er weer wat te doen is, we weer ergens heen kunnen”, is een veel gehoorde opmerking.