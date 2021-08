Bieden op de grootste vissen tijdens Visserijdag in Woudrichem: ‘Pinnen kan niet, met zwart geld betalen wel’

Bezoekers konden zaterdag volop genieten van het historische visserijverleden van Woudrichem tijdens de Visserijdag. Een dag vol met oude ambachten, demonstraties en cultuur. Hiermee is het een van de eerste grote evenementen in Altena die ondanks corona door kon gaan.

Volledig scherm Poon bakken op een vuurduveltje. Het hoort er onmiskenbaar bij. © Teus van Tilborg

De mannen van zalmvisserskoor Ongestaagd zingen uit volle borst het ene na het andere lied. Bezoekers blijven staan en genieten ervan. De rookwalmen van de vuurduveltjes waarop vis wordt gebakken nemen ze op de koop toe. Het hoort nu eenmaal bij de Woudrichemse Visserijdag. Die is weer terug na een jaar afwezigheid. Nog wat bescheidener dan anders, maar er is toch genoeg te zien en te beleven. ,,We zijn blij dat er weer wat te doen is, we weer ergens heen kunnen”, is een veel gehoorde opmerking.

‘Waar we ook zijn, bakken we vis’

,,Het is toch een kunstenaar als je hem zo bezig ziet", zegt Cor Looijen uit Heukelum terwijl hij kijkt naar een smid die een stuk ijzer bewerkt op het aambeeld. ,,Bij ons gaat de jaarmarkt niet door en dan is het leuk op een andere plek te gaan kijken. Er is meer te zien op de historische Werf. Zalmschouwen bijvoorbeeld van de leden van de Vereniging tot behoud van de zalmschouw. ,,Je komt erop tot rust”, vertelt Ad van de Water. ,,Alle mooie plekjes, waar een halve meter water staat, kun je aandoen. Sommigen begrijpen niet dat je onder de huig kunt slapen. Dat gaat prima hoor. En waar we ook zijn, bakken we vis.”

Veel bekijks heeft de schokker Janus die na een grondige restauratie momenteel door vrijwilligers afgebouwd wordt. Ze zijn er al heel ver mee. ,,Hier hebben we alleen van kunnen dromen”, vertellen Aart Neven en Huib van Ooijen als ze het interieur laten zien.

Volledig scherm Leden van de Vereniging behoud van de zalmschouw hebben een reünie in de Stadshaven. Achter de zalmschouwen de schokker Janus. © Teus van Tilborg

Leden van de coöperatieve Visserijvereniging De Hoop verzorgen demonstraties op de rivier. De gevangen vis ligt later op de dag bij de visafslag van de vereniging waar die door afslager Piet de Joode aan de man wordt gebracht. Al zo’n 20 jaar doet hij dit met verve. Ook nu weer, serieus en met een kwinkslag. ,,Pinnen kan niet, deden ze vroeger ook niet. Met zwart geld betalen kan wel. Dat wassen we wit in de rivier.” De snoekbaars, de snoeken en de voorn gaan grif van de hand. En als service maken de jongens van de Hoop ze nog schoon ook.

Volledig scherm Netten worden binnengehaald. © Teus van Tilborg