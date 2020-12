Biesbosch doet gooi naar Eurovisie Songfestival

Zelfs corona houdt de stokers in Veen niet tegen: Altena worstelt met eeuwig dilemma

22 december VEEN - Corona of niet, het jaarlijkse stoken van autobanden en -wrakken in Veen gaat ‘gewoon’ door. Inclusief het in een grote groep en dicht op elkaar bekijken van het vuur. De gemeente Altena worstelt al jaren met deze ‘traditie’: hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger.