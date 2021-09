Bij de grote priklocatie in Waalwijk blijkt de rek er nog lang niet uit: ‘Ik doe het voor mijn familie’

Burgemees­ters slaan alarm over drugsindu­strie: ‘Aanpak georgani­seer­de misdaad faalt’

7:17 TILBURG - Een groep burgemeesters slaat alarm over de ‘falende aanpak’ van de georganiseerde misdaad in Nederland. In een gezamenlijk manifest pleiten de burgemeesters, onder wie Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda), onder meer voor het legaliseren van softdrugs en extra geld voor politie en justitie, waardoor drugscriminelen steviger en efficiënter kunnen worden aangepakt.