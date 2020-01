‘Bij een feest thuis verniel je de boel toch ook niet? Kosten jaarwisseling wéér hoger

Ambitieuze droom van Metal Valley: Wat is er nog van over?

14 januari DRUNEN - Wie ambities heeft in de Brabantse metaalsector, moet in Drunen zijn, zo klonk het in 2010. Maar de sector zit in zwaar weer, binnen twee maanden gingen honderd banen verloren. Wat is er nog over van de droom van Metal Valley?