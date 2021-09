Bij Plaza Padel draait alles om snelst groeiende sport: grote indoorhal in Waalwijk opent deuren

Het is een flinke metamorfose. De karakteristieke bedrijfshal aan de Elzenweg is veranderd in een groot, overdekt padelcentrum. Acht indoorbanen voor deze mix van tennis en squash zijn al zo goed als klaar, één is nog in de maak. Marcel Bogaart is nog druk bezig de allerlaatste zaken te regelen. ,,Het is inderdaad een hele klus", beaamt de mede-initiatiefnemer van Plaza Padel. ,,Maar dat is altijd rond openingen.”