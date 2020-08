Bij Store3D in Nieuwkuijk houden ze niet van de hokjessfeer

SERIE: LANGS DE A59Een zichtlocatie is voor veel bedrijven gratis reclame. Geen wonder dat ondernemers zich graag langs snelwegen willen vestigen. Dat zie je ook aan weerszijden van de A59, tussen Vlijmen en Waalwijk. Echt opvallen? Store3D doet het. Deel 3 in een zomerserie over bijzondere plekken langs de A59.

Zomaar een kubus neerplanten, dat mocht niet van de gemeente Heusden. Vandaar dat het bedrijfspand van Store3D ronde vormen heeft, een puntdak geeft het een zweem van huiselijkheid mee.D eze plek vormde de entree tot bedrijvenpark Het Hoog, dus hoorde daar een beeldbepalend gebouw bij.

Daar had Jan van Hest, eigenaar van Store3D, geen enkele moeite mee. ,,Integendeel. Onze hoofdtaak is het ontwikkelen en inrichten van gastvrije winkels. Dan is het niet meer dan logisch dat ook ons bedrijf dat uit willen stralen. Dat zie je in het exterieur én het interieur terug.”

‘Bakstenen zag ik niet zitten’

Te beginnen met de buitenkant van het gebouw. Rond, dat is niet alleen ingegeven vanwege het onderscheidend vermogen. Van Hest: ,,Het perceel is rond. Die lijn moesten we dus volgen, al was dat bouwtechnisch gecompliceerd.”

Het pand is helemaal uit hout en hoge glaspartijen opgetrokken. ,,Bakstenen zag ik niet zitten, staalbouw zou een te goedkope indruk maken. In Canada had ik gezien dat je met hout prachtige gebouwen kunt neerzetten.” Over dat vele glas: ,,Daardoor valt er veel licht naar binnen. Dat is niet alleen heel prettig, we hoeven bijna nooit het licht aan te doen. We hebben daardoor een prachtig uitzicht op het waterbekken.”

Gebouw heeft iets van een kathedraal

Binnen valt ook iets op: het gebouw heeft erg veel loze kubieke meters. ,,We hebben destijds voor zo min mogelijk wanden gekozen, anders krijg je een hokjessfeer. Daardoor heeft het gebouw een open karakter, iets kathedraalachtigs. En je hoort ook de bedrijvigheid, dat het een broeinest van creativiteit is.” Maar ook: ,,Met het bouwen van dit pand is een droom uitgekomen. We verkopen beleving, dus wil je zelf ook laten zien wat dat inhoudt.”

Het jaar 2000 was niet alleen de start van een nieuw millennium, voor Jan van Hest en Joost de Wit betekende het ook een ommezwaai in hun leven: ze begonnen voor zichzelf, Store3D. ,,We hadden al veel ervaring met het inrichten van winkels, vandaar. We wilden er onze eigen touch aan geven.” Na tien jaar ging De Wit een andere passie volgen: werken in de voetballerij.

Begonnen in een pand in Den Bosch, zeven jaar later verkast naar meer vierkante meters aan de Vimmerik in Nieuwkuijk. ,,Nieuwkuijk was een logische stap. Daar was Shoeby gevestigd, voor dat bedrijf deden we destijds al heel veel”, zegt de inwoner van Berkel-Enschot.

Het bedrijf is door de jaren heen behoorlijk gegroeid; zo’n twintig medewerkers verdienen er de kost. ,,We willen voorop lopen. Door de sterke opkomst van het online shoppen moet je als stenen winkel meer uit de kast halen om klanten te binden en te boeien. Daarbij is beleving het toverwoord. Dat zie je terug in het werk dat we doen, heel veel design. Het vertalen van een concept naar een lay-out: winkels veranderen steeds meer in een showroom.”