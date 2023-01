Bijna 800 huizen van Casade hebben slecht energielabel: meer huurders in problemen

Carnaval voor verstande­lijk gehandicap­ten terug van weggeweest: 12 februari in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Verstandelijk gehandicapten in Midden-Brabant kunnen hun kiel uit de kast halen. Twee jaar hebben ze hun traditionele carnavalsfeest in Loon op Zand moeten missen, maar in februari staat het feest weer op de agenda.

30 december