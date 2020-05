Bijna duizend kilo friet verkocht met actie op Almkerkse boerderij: ‘Anders tot veevoer verwerkt’

ALMKERK - 'Friet maakt gelukkig' zo is te lezen op de facebookpagina van Wim & Co in Almkerk. Ze halen zelfs wetenschappelijk onderzoek aan, geen Vlaams onderzoek maar Brits. Met de quote zet de familie Straver haar actie voor de verkoop van 'Benefrietjes' kracht bij.

Maar dat lijkt in Almkerk nauwelijks nodig; al direct na 14.00 uur rijden auto's af en aan het boerenerf op langs de Provincialeweg Noord. De eerste stop is bij Janneke Straver, daar mogen ze hun bestelnummer opgeven en de contante betaling in het emmertje stoppen. Bij de volgende stop staan de zussen en schoonzussen Jeanine, Rolinde en Jeanette Straver klaar om de bestelde zakken friet in de achterbak te leggen. Alles om voldoende afstand te houden ter voorkoming van nieuwe coronabesmettingen. Soms gaat het mis als de achterklep toch niet open wil. ,,Dat is bijna nog het leukste om te zien", zo lacht Janneke, de initiatiefnemer van de actie met de Benefrietjes. De friet wordt alleen op bestelling verkocht.

Op 11 april, de zaterdag voor Pasen, hield het landbouwbedrijf voor het eerst de frietverkoopactie; toen bestelden bewoners uit Almkerk en de wijde omtrek 600 kilo voorgesneden friet. Deze zaterdag is 900 kilo friet besteld. ,,Het is vooral bedoeld als ludieke actie om zo aandacht te vragen voor de grote voorraden frietaardappelen die overal in boerenschuren liggen. Duizenden tonnen moeten nu als veevoer worden verwerkt", zo legt Jeanine Straver uit, terwijl ze ondertussen de zakken friet achterin de auto's legt. Door de coronacrisis en het schrappen van vrijwel alle evenementen is de frietconsumptie wereldwijd gekelderd, met als resultaat dat veel boeren in het Land van Heusden en Altena nu met grote voorraden onverkoopbare aardappelen zitten. Juist op de klei in Altena groeien de aardappelen als 'kool'. De voorgesneden friet is van het aardappelras Agria dat ook op het landbouwbedrijf Straver wordt verbouwd. De overheid liet half april al weten dat aardappeltelers kunnen rekenen op compensatie voor de geleden schade.

Tussen de auto's door komt af en toe een fietser het erf op rijden. ,,De vorige keer heb ik de actie gemist", zo laat Robert Verschoor uit Almkerk weten. ,,Maar de buren vertelden dat de friet zo lekker was, dat ik nu wel besteld heb". Hij neemt twee kilo mee, die hij diezelfde middag nog met twee vrienden soldaat wil maken. Ook Therese Blijenberg uit Almkerk vertelt dat de friet lekkerder is dan die van de supermarkt. ,,Ik vind het zo'n leuke actie, maar ik doe het ook uit sympathie. Mijn dochter is bijna opgegroeid op de boerderij hier.” Na het betalen rijdt ze weg met drie zakken friet in de achterbak. Zo gaat het door tot 16.00 uur, de Straver vrouwen vormen samen een geoliede machine. Gezien het succes denken ze zelfs al aan een derde verkoopactie op vaderdag.