Bijna vrede, maar de Duitsers waren nog een half jaar genadeloos in Heusden en Altena

HEUSDEN EN ALTENA - April 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog hangt in de lucht. Maar in het Land van Heusden en Altena is daar nog niet zoveel van te merken. Het zijn juiste de laatste zes oorlogsmaanden die hier veel leed bezorgen. In het nog te verschijnen 28ste deel in de Historische Reeks Land van Heusden en Altena gaat auteur Jack Didden in op de vraag waarom het Duitse optreden jegens de bevolking in het laatste half jaar van de oorlog ‘zo genadeloos was’.

Slachtoffers

Bombardementen en beschietingen met veel slachtoffers. Dorpen waarvan de bewoners moeten evacueren, naar ver van huis soms. Mannen die voor de Duitsers moeten werken. Het is ook de periode met veel Duitse militairen in de regio.

In april, deze maand dus 75 jaar geleden, zijn er weliswaar minder Duitsers dan de maanden daarvoor, maar ze zorgen nog voor veel ellende. Personen worden in koelen bloede doodgeschoten en gebouwen worden vernield. Het lijkt er op dat alles wat hoog is alsnog vernield moet worden. Vooral gebouwen in Almkerk, Werkendam en Woudrichem worden getroffen.

Dorpsbeeld veranderd

In Almkerk brandt op 18 april Huize Antonia af nadat het door de Duitsers in brand is gestoken. Een paar dagen later, op zaterdag 21 april, is het de beurt aan de toren van de hervormde kerk. Het zal het dorpsbeeld voorgoed veranderen.

De toren valt op de kerk en ook de pastorie en andere panden raken zwaar beschadigd. In tegenstelling tot andere plaatsen in de streek, worden door oorlog vernielde kerken hier niet herbouwd of gerestaureerd. Er wordt een nieuwe kerk gebouwd. Op dezelfde dag wordt rond de klok van tien uur 's avonds de watertoren in Uppel opgeblazen. Niets blijft ervan over. In 1949 wordt een nieuwe toren gebouwd.

Korenmolen

En alsof dit nog niet genoeg is, wordt in de vesting Woudrichem op dezelfde avond de uit 1662 daterende korenmolen Nooit Gedagt opgeblazen. Het eeuwenoude silhouet, toren en molen, dat beeldbepalend is voor Woudrichem, is weg. Maar niet voorgoed, zal later blijken. De molen werd dankzij de inspanningen van een speciaal hiervoor opgerichte stichting in 1996 herbouwd.

Het scheelde overigens niet veel of ook de markante toren van de Martinuskerk moest het ontgelden. De springstoffen waren al aangebracht. Maar dankzij een dringend beroep op het Duitse commando vanuit de bevolking, wordt het lont niet aangestoken. Toren en daarmee ook de kerk worden zo gespaard.

Personen niet ontzien

In Werkendam moeten in diezelfde dagen de hervormde kerk, de gereformeerde kerk en korenmolen 'Ken u zelven' het ontgelden. Ook die worden opgeblazen. De molen komt niet terug. Nieuwe kerken worden gebouwd. Naast gebouwen ontzien de Duitse bezetters ook personen niet.

Zo wordt op 19 april notaris Gerardus Hollestelle in Andel zonder enige aanwijsbare reden vermoord door de 17-jarige Heinz Karl Kiy. De notaris was, net als zijn Andelse dorpsgenoten, geëvacueerd en was even teruggekomen om te kijken hoe het met zijn huis en kantoor was gesteld.

Doodgeschoten

Dezelfde jonge Duitser had een dag eerder Martinus van Wijk uit Genderen, die in Rijswijk was geëvacueerd, en Cornelis Buizer, een Zeeuwse onderduiker, in Babyloniënbroek doodgeschoten nadat ze waren aangehouden op weg naar Genderen. Hoewel Kiy na de oorlog voor de rechter wordt gebracht, werd hij uiteindelijk niet veroordeeld.

Kort voor de bevrijding, op 30 april, worden op Fort De Bilt bij Utrecht Hendrik Boender uit Giessen en Jacobus Bertus Hoogerheiden, hij was ondergedoken in Giessen, gefusilleerd. Beiden waren actief in het verzet in het Land van Heusden en Altena.

Volledig scherm Jacobus Hoogerheiden © Teus Van Tilborg

8 Maart

Eerder, op 8 maart, waren op dezelfde plek al zeven inwoners van Veen, Wijk en Aalburg en Poederoijen omgebracht.

Achterdocht Duitsers

Volgens hem waren de geallieerden tamelijk goed op de hoogte van de opstellingen in het Land van Heusden en Altena en die werden dan ook met grote regelmaat beschoten. ,,Dit leidde tot, niet onterechte, achterdocht bij de Duitse commandanten."