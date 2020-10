Bijzondere Blikvanger moet snoeproute afvalvrij maken

,,Bedenk een opvallende afvalbak, die uitnodigt tot gebruik, hufterproof is en lang meegaat." Zes leerlingen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg namen de opdracht die de gemeente Altena verstrekte met graagte aan. Zo togen Henkjan Maas, Damian Zillig, Micha Boll, Bart Karbet, Bart van Hulten en Thomas Smelt aan het knutselen.

Quote Door het toepassen van luchtgaten valt de druk weg als er eventueel vuurwerk in wordt gegooid. Dus is het ook hufter­proof Micha Boll

Begin donderdagavond werd het bouwwerk naast het fietspad op de hoek Wijksestraat/Groeneweg in Wijk en Aalburg in het bijzijn van wethouder Roland van Vugt in gebruik genomen.

Het moest iets aparts worden. Daarin zijn de makers cum laude geslaagd. De afvalbak heeft de vorm van een bloem. ,,In het begin was het lastig om een goed ontwerp te maken", vertelt Micha Boll namens het zestal. ,,Toen het ontwerp eenmaal gereed was, ging het in elkaar zetten vrij gemakkelijk. Door het toepassen van luchtgaten valt de druk weg als er eventueel vuurwerk in wordt gegooid. Dus is het ook hufterproof."

Poet’m erin

Het bloem-idee kwam van de onderbouw-leerlingen. Het idee van een gezicht van een bekende Nederlander kwam ook langs. ,,We wilden dan van een foto iets maken dat het afval in de mond gegooid kon worden", legt Micha uit. ,,Ook werd er gedacht aan het gezicht van Poetin. Poet'm erin", vult docent en begeleider Ronald Numan aan.

Verschillende bedrijven uit de regio, zoals Gemar Metaalbewerking uit Brakel en CMM Metaalbewerking uit Waspik, staken de helpende hand uit. Vos Kunststoffen uit Veen leverde de kunststoffen panelen gemaakt van gerecyclede petflessen.

Snoeproute

Nu maar hopen dat de blikvanger wordt gebruikt. ,,Persoonlijk had ik 'm andersom gezet”, glimlacht Micha. Hij wijst naar de zogehetene 'snoeproute' die loopt van het Achilles-sportpark naar school. ,,Als de leerlingen daar van de gym terug naar school komen gaan ze tussendoor snel even bij de Jumbo aan en moeten ze vervolgens het afval er nu achterwaarts in gooien..."