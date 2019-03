Bijzondere verhalen tijdens Human Library Waalwijk: ‘Mensen lachen me uit om mijn gave’

Fietser tijdens het oversteken hard geraakt door auto in Waalwijk, met nekklach­ten naar ziekenhuis

24 maart WAALWIJK - Een fietser is zondagmiddag tijdens het oversteken aangereden door een auto op de Cartografenweg in Waalwijk. De man raakte hierbij gewond aan zijn nek en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.