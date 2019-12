Bike Park Waalwijk deels vernield: ‘Ik vraag me serieus af wat deze mensen mankeert’

In de rij voor een staatslot bij René in Wijk en Aalburg: ‘Er hangt een beetje geluk om de winkel’

12:13 WIJK EN AALBURG - Het is de laatste dagen van het jaar druk met gelukszoekers in de winkel bij Cigo Lucas in Wijk en Aalburg. Veel mensen dromen van de hoofdprijs van 30 miljoen euro. De winkel is op het gebied van kansspelen uniek in de regio en hoort bij de tweehonderd meest verkopende verkooppunten van Nederland.