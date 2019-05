Binnenkijken bij Residentie Moller op Dag van de Bouw in Waalwijk

video Grootscha­li­ge controles bij vier vakantie­par­ken Oostappen Groep, ook bij camping Droomgaard Kaatsheu­vel

12:51 KAATSHEUVEL - Bij camping Droomgaard in Kaatsheuvel vinden dinsdag controles plaats van politie en Belastingdienst. Ook op vakantieparken in Ommel en Valkenswaard wordt gecontroleerd, alsmede in Terneuzen. Dat meldt de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Alle vier de locaties vallen onder de Oostappen Groep Vakantieparken.