Bioscoop Waalwijk gaat voorjaar 2020 open

Dat zegt Joop Hamers van bioscoopexploitant RSB Cinemas. Hij is verantwoordelijk voor de marketing van de Waalwijkse bioscoop. Een exacte datum kan hij nog niet noemen. ,,De exacte openingsdatum is nog afhankelijk van de oplevering van de ruwbouw door de projectontwikkelaar. Na de oplevering van de ruwbouw hebben we nog 4 maanden nodig om de bioscoop in te richten en alles uitgebreid te testen, we gaan namelijk niet open voordat alles klopt”, aldus Hamers. ,,We verwachten dat we in het voorjaar van 2020 open kunnen gaan.”