Bistro Leckernij in Kaatsheuvel moet weer vroeg dicht: ‘Schrijf maar op: ik ben pislink’

Openbaar toilet lokt vandalen en smeerkezen, dus Waalwijk grijpt in: ‘Triest dat dit nodig is’

WAALWIJK - Het was er soms om te kokhalzen, zo smerig. Het openbare toilet nabij winkelcentrum De Els in Waalwijk heeft blijkbaar een bijzondere aantrekkingskracht op vandalen en smeerkezen. En dus grijpt de gemeente al snel in.

7 november