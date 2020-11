Black Friday-drukte? In Waalwijk is het een gewone zaterdag

WAALWIJK - Het is amper voor te stellen dat zo’n zeventig kilometer verderop, in Rotterdam, burgemeester Aboutaleb vrijdag en zaterdag besloot om de winkels eerder te sluiten: het was er veel te druk vanwege Black Friday. In Waalwijk is deze zaterdag niks te merken van koopgekte rondom torenhoge kortingen.

De winkel van Electro World Van Drongelen aan de Grotestraat telt aan het einde van de ochtend een handvol klanten, terwijl er rond Black Friday altijd een run is op consumentenelektronica. ,,Misschien zijn de mensen hier iets verstandiger dan in Rotterdam”, zegt mede-eigenaar Lex Bouwhuis.

Quote Veel mensen weten precies wat ze willen, en blijven niet lang hangen. Lex Bouwhuis, Electro World Waalwijk

Wat ook telt: Black Friday is uitgesmeerd over één, soms zelfs twee weken. ,,Daardoor komen mensen gespreid binnen. Bovendien blijven ze niet lang hangen. Veel mensen weten precies wat ze willen, hebben zich vooraf al goed geïnformeerd.” Bouwhuis is eigenlijk dik tevreden over hoe het gaat. ,,Goede omzet deze dagen en we hebben nooit met zijn allen op een kluitje gestaan.”

Veel online

Bij Holland & Barrett, een winkel in De Els, is het erg rustig. ,,Hoe het gisteren was, weet ik niet”, zegt een medewerkster aan de kassa. ,,Toen werkte ik niet. Maar waarschijnlijk wordt er veel online besteld.”

Ernaast, bij BoekenVoordeel, is veel meer volk. Toch wordt de 1,5 meter-regel niet geschonden. ,,Ook gisteren, op de topdag, was het geen chaos”, zegt medewerkster Fatima Khabbabi. ,,Er wordt ook veel in de webshop besteld.”