Blanker stelt agrariërs gerust: ‘Boeren bij roeivijver moeten kunnen blijven boeren’

Miljoenen­pro­ject rond roeivijver: BillyBird wil park beginnen in Drunen

27 mei DRUNEN - Een natuurbad, een gloednieuw openluchtzwembad, plus een binnen- en een buitenspeeltuin. Allemaal in het gebied rond de roeivijver in Drunen. Het is nog lang geen uitgewerkt plan, maar Ton Derks van BillyBird schetst maar al te graag vast de hoofdlijnen van het ambitieuze Park Duinenrijk ,,Het is eigenlijk best logisch.”