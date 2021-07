Blauwalg in water Kaatsheuvelse ijsbaan: hondenbaasjes opgepast

‘Gevoels­tem­pe­ra­tuur van 44 graden in kern Werkendam in 2050’

22 juli Het wordt bloedheet in Werkendam in 2050. In de kern van het dorp kan het rond dat jaar aanvoelen als 44 graden of hoger. Dat staat in een rapport over de te verwachten hitte, droogte en wateroverlast in Altena de komende jaren.