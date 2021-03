Blauwe Maan blijft zich inzetten voor slachtoffers seksueel misbruik: 'Toch steun van Waalwijk’

WAALWIJK - Blauwe Maan blijft in Waalwijk hulp bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Volgens de organisatie kan ze met financiële steun van de gemeente nu toch verder. Wethouder Eric Daandels wil dit nieuws nog niet bevestigen. Het college praat dinsdag over mogelijke steun aan Blauwe Maan.

Waalwijk dreigde de subsidie aan Blauwe Maan te stoppen. Het college wees op de noodzaak om te bezuinigen, maar ook zouden er te weinig activiteiten in Waalwijk zijn. De organisatie bleek onaangenaam verrast. Ze kwam in het geweer tegen het besluit, en kreeg daarbij steun van meerdere politieke partijen. Zij vinden dat slachtoffers van seksueel misbruik laagdrempelige hulp moeten kunnen krijgen. Zeker nu in coronatijd seksueel geweld fors is toegenomen.

Quote We kunnen voorlopig door in Waalwijk. Het is belangrijk dat slachtof­fers van seksueel misbruik weten dat ze bij ons terecht kunnen Ellen Roskes, Directeur Blauwe Maan

De gemeente en de hulporganisatie zijn opnieuw om tafel gegaan. Volgens directeur Ellen Roskes zit er een (waarderings)subsidie aan te komen. ,,We kunnen voorlopig door in Waalwijk”, stelt ze. ,,Het is belangrijk dat slachtoffers van seksueel misbruik weten dat ze bij ons terecht kunnen. Door de steun winnen we tijd.”

Waalwijkse steun

De afgelopen twee jaar kreeg Blauwe Maan een waarderingssubsidie van 10.000 euro. Hoe de Waalwijkse steun er nu precies uit ziet, is nog niet duidelijk. Daandels wil niet op de zaken vooruit lopen. Hij spreekt van een ‘goed gesprek’ met Blauwe Maan. Maar hij wacht eerst de collegevergadering van dinsdag af, voordat die met verdere tekst en uitleg naar buiten komt.

Eerder liet hij al weten de deur voor de Blauwe Maan niet helemaal dicht te gooien.De activiteiten van vorig jaar moesten sowieso goed afgerond worden. En als er behoefte zou blijken aan dit soort hulp, dan wilde hij in overleg met de organisatie. Maar het ging dan om afspraken op individueel niveau, een brede subsidie zou er niet meer in zitten. Of dat standpunt nu veranderd is, moet binnenkort blijken.