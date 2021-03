Blauwe Maan krijgt 10.000 euro van Waalwijk voor hulp slachtoffers seksueel misbruik

Twee gewonden bij aanrijding vlakbij Efteling Hotel

9 maart KAATSHEUVEL - Bij een ongeluk op de kruising voor het Efteling hotel in Kaatsheuvel zijn twee mensen gewond geraakt. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing op de kruising Horst en de Europalaan. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.