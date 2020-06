Blauwe Maan krijgt opnieuw subsidie van gemeente Heusden

Altena blij met komst Schneider Young­plants, eindelijk bestemming voor vervallen kassencom­plex

7:12 Altena heeft een nieuw bedrijf voor zich weten te winnen. Schneider Youngplants laat op de kruising van de Almkerkseweg en Ruigenhoekweg in Woudrichem een groot nieuw kassencomplex bouwen. Het is de bedoeling dat het kweekbedrijf de productie in december opstart. Schneider Youngplants is bovendien van plan niet alleen geld te verdienen, maar ook iets voor de lokale samenleving terug te doen.