Blije gezichten bij ‘coronaverrassingstas’ in Heusden: ‘Ik ben blij met deze aandacht’

HEUSDEN - Voor Ali Prins (77 jaar) uit Oudheusden was de coronaverrassingstas, die ze vandaag ontving, een schot in de roos. "Ik ben erg blij met deze aandacht voor oudere en eenzame mensen in ons dorp. Door de crisis kom ik nauwelijks de deur meer uit. Verder heb ik alle kastjes al schoongemaakt. Mijn dochter doet de boodschappen." Prins is een van de honderdvijftig ouderen aan wie de kleurrijke verrassingstas werd overhandigd. De tas is een initiatief van Buurt Bestuurt, Contour de Twern, Woonveste, de Coöp en voetbalclub HCC.

In de tas zitten tal van spulletjes, zoals een orchidee, sapjes, fruit, koekjes, een tijdschrift en een puzzelboekje. "Er zit ook een brief bij waarin we duidelijk maken, dat we graag ondersteuning willen geven. Veel mensen zijn nu vooral eenzaam en we helpen graag. Dat loopt uiteen van een praatje tot het doen van boodschappen", aldus Jean Pierre van Dommelen van buurthuis De Schakel.

Verdeling

De tassen werden met een aantal teams onder de ouderen verdeeld. Op deze zonnige dag overal blije, verraste en soms emotionele gezichten. "Wat leuk en erg goed, dat aan ons ouderen in Oudheusden wordt gedacht. Het maakt duidelijk, dat we er in deze tijden niet alleen voor staan. We wonen al vijftig jaar in het dorp. We volgen het nieuws op de voet. Als het nodig is, doen we graag een beroep op Buurt Bestuurt," aldus de 84-jarige Nico en 83-jarige Thea van Gent. De 79 jarige Toos Trimbosch vindt de actie fantastisch. Onder normale omstandigheden werkt ze als vrijwilliger in het Antoniushuis in de vesting. Maar, dat ligt nu stil. "Het is een geweldig leuk en vooral top initiatief. Ik ben erg benieuwd wat er in de tas te vinden is". Nel van Arkel (78) is erg emotioneel en diep onder de indruk van de verrassingstas. "In deze tijden mis ik het meeste de mensen van de eetgroep in buurthuis De Schakel."

Voor Patricia Couwenberg van Buurt Bestuurt is deze actie om oudere en eenzame mensen te laten weten, dat ze er niet alleen voor staan. "Deze actie levert ook een bijdrage aan de saamhorigheid in ons dorp. Ook willen we sociaal isolement voorkomen. We hopen ook dat bewoners, die het nodig hebben, ons weten te vinden."