Blije gezichten en hardwerkende deelnemers tijdens Autojumble Waalwijk: ‘Trots op dat ik er één heb’

150 Engelse wagens stalen de show tijdens de Autojumble in Waalwijk. Het evenement, dat zondag op het Lidoterrein plaatsvond, trok veel bezoekers. ,,We zijn de gemeente Waalwijk dankbaar dat we het hier mogen organiseren, want op dit terrein kunnen veel mensen terecht”, zegt organisator Michiel van de Boomen.

Als jet terrein oploopt, weet je niet waar je moet kijken. Overal staan verschillende Engelse auto’s geparkeerd en er is veel bedrijvigheid. Of het nou ging om een Jaguar, Land Rover of de jubilerende MGB, iedereen deed zijn best om zijn wagen te showen aan het publiek.

Poetsen

Een van de deelnemers die zijn wagen graag wilde showen, is Rob Spaan. Hij is lid van de Morris Club en is druk bezig om zijn Morris Minor Traveller te poetsen. ,,Ik ben trots op de wagen en wil hem zo schoon mogelijk houden”, zegt Spaan. Het werpt zijn vruchten af, want de wagen trekt veel bekijks. ,,Ik toer er ook nog vaak mee, naar bijvoorbeeld Engeland of op vakantie”, geeft Spaan aan. ,,Dus op pad gaan met een schone auto is dan ook wel fijn”.

Naast de wagen van Spaan staan nog een andere bijzondere wagen; de Morris Traveller. Van dit type zijn er slechts twintig te vinden over de hele wereld en Gerard Molenkamp, voorzitter van de Morris Club in Nederland, heeft er een van. ,,Het is een Engelse wagen en je ziet dat er veel rijden in landen die een kolonie van Engeland zijn geweest. Ik ben er trots op dat ik er één heb en doe hem niet meer weg”, zegt Molenkamp.

Opknappen

Niet alleen Rob Spaan is aan werken aan zijn wagen. Een stukje verderop staan deelnemers Edwin Bos en Jos Hartingsveld. Zij zijn de Armstrong Siddely Hurricane van Jos aan het repareren. ,,Hij deed het altijd, maar vanochtend waren er problemen mee”, zegt Hartingsveldt.

,,We hebben er een slinger in gedaan en toen deed hij het weer.” Ook bij de twee mannen komt er veel publiek op af. ,,We hebben wel een aantal mooie reacties gehad van bezoekers en andere autoliefhebbers”, zegt Edwin. ,,Leuk om te zien dat er veel interesse is in de Engelse auto’s van ons.”

Niet iedereen welkom

De Autojumble in Waalwijk richtte zich specifiek op Engelse auto’s, maar dat heeft niet iedereen begrepen. ,,Er kwam ook een jongen uit Duitsland met een Mercedes aan”, zegt van den Boomen. ,,Wij hebben hem toen weggestuurd, omdat Duitse auto’s er niet tussen passen. Hij was boos en wilde een advocaat bellen”, vertelt de organisator.

,,Uiteindelijk is hij er gefrustreerd vandoor gegaan en hebben we niks meer gehoord.” Ondanks het incidentje met de Duitser is het evenement goed verlopen. De blije gezichten van de deelnemers en bezoekers verraadden de populariteit van de Autojumble en iedereen was blij dat het weer door kon gaan.

