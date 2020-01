‘Blijven herdenken om ooit gemaakte fouten nooit te herhalen’

In Woudrichem werden de slachtoffers herdacht in de vesting, op het plein voor het Visserijmuseum. Maar in feite ook voor de deur waar in 1942 leden van de familie Hartog Benjamins werden weggevoerd, om vervolgens in Auschwitz omgebracht te worden. Het werd mede daardoor ook een wat beladen bijeenkomst in het duister van de avond, bij het blauw uitstralende licht van het tijdelijke lichtmonument Levenslicht van Daan Roosegaard. Een herdenking die opvallend veel bezoekers trok.

Waarom?

Burgemeester Egbert Lichtenberg memoreerde dat Auschwitz symbool staat voor de verschrikkingen die de Holocaust heeft voortgebracht. ,,Zoveel gemis, zoveel verdriet, zoveel doden. Waarom’, zo vroeg hij zich af. ,,Waarom hebben mensen elkaar op zo'n verschrikkelijke manier het leven ontnomen? Wat heeft hen bewogen? Wie kan ons dat vertellen? Er zijn geen antwoorden voor en nog steeds is er veel onbegrip.”

Juist vanuit dit onbegrip is het volgens hem nodig te blijven herdenken. ,,Opdat wij ooit gemaakte fouten nooit zullen herhalen.” Hij verwees naar de stenen van het monument. ,,Elke steen verbeeldt hun leven en door het blauwe troostende licht ademen zij en blijven daarmee voortleven in onze gedachten.”

Lijst met namen

Omdat de meeste slachtoffers in Altena uit Woudrichem kwamen, vond daar de herdenking plaats. In totaal zijn 23 personen uit Altena, of die daar een binding mee hadden, weggevoerd naar veelal Auschwitz en Sobibor. Wethouder Paula Jorritsma las de lange lijst met namen voor.

,,Het waren gewone mensen'', vertelde Jos Korthout in zijn bijdrage. ,,Mensen die lid waren van een vereniging. Die handel dreven.'' De bijeenkomst werd afgesloten met de hymne El Male Rahamim van Jordi Saval, opgedragen aan de slachtoffers van Auschwitz. Korthout kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. ,,Mooi toch, zoveel belangstelling.”