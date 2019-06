Blikseminslag in Waspik: ‘Dikke brandmuur en dakpannen zijn ons geluk geweest’

Tussen woongedeelten en schuur - vroeger de stal voor het vee - is een buffer gebouwd: een dikke brandmuur. ,,Dat was vroeger verplicht”, zegt Johan Brouwer, die bij het uitbreken van de brand in Waalwijk boodschappen deed. “Om te voorkomen dat bij een fik én de stal én het woondeel zouden afbranden. Dat is deels ons geluk geweest, ook al omdat er op het dak pannen op het woondeel lagen.”

Woongedeelte bleef niet gespaard

Dan nog: Bep en Johan zijn zwaar getroffen. ,,In de schuur stond een auto met aanhangwagen, allerlei gereedschap. Maar we gebruikten die ook deels om te wonen. Er was een slaapkamer, een badkamer. Dat is allemaal weg.” Ook het woongedeelte is niet gespaard. ,,Het plafond is naar beneden gekomen. We hebben veel waterschade. Nee, vanavond kunnen we hier niet slapen. We gaan naar een van onze vier zoons toe, in Den Bosch.”