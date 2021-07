Blinden mogen aan gebouwen voelen hoe mooi Heusden Vesting is

Twintig leden van de Vereniging Visueel Gehandicapten uit de Zuiderkempen uit België hebben zich verwachtingsvol bij de entree van het Regionaal Bureau voor Toerisme verzameld. Tijdens de rondleiding staat het leven en werk van de rond 1600 in Heusden geboren blinde musicus Jonkheer Jacob van Eyck centraal. Een van de deelnemers is Jan Leijten. ,,Tijdens een auto ongeluk ben ik mijn gezichtsvermogen kwijtgeraakt”.

Bij de start van de wandeling voelt hij aan de plaquette over Van Eyck, die aan de gevel van het voormalige stadhuis is bevestigd. Het brailleschrift geeft de betekenis van deze muzikale Heusdenaar weer. Met enige regelmaat houdt de stoet halt. De gids vertelt, en dan mogen de deelnemers voelen aan objecten en gebouwen.

Leijten laat zijn vingertoppen over de kanonnen bij de stadshaven glijden. In de Heemtuin daagt gids Annelies van der Sanden de deelnemers uit om de geuren van kruiden tot zich te nemen. Steegjes, de Vismarkt, de Gouverneurstuin, de Stadshaven en de molens worden bezocht en overal wordt gevoeld, geroken en geluisterd.

,,Omdat ik in 2008 blind ben geworden kan ik me een molen nog goed voor de geest halen”, zegt Lieve Vanlommel. Hoogtepunt is het bezoek aan de Catharijnekerk. Daar gaat rondleider Jacques Smeets nader in op de betekenis van Jacob van Eyck. ,,Hij was stadsbeiaardier en organist van de Catharijnekerk. Later werd hij ook in Utrecht actief.”

Blokfluit

Tussen de bedrijven door speelt gids Annelies van der Sanden op haar blokfluit liedjes van de Heusdense musicus. Onder andere Merck toch hoe Sterck, klinkt de door de straten. Het grijpt de deelnemers aan, die af en toe zichtbaar geëmotioneerd raken tijdens de wandeling.

,,Voor mij was het verhaal en de muziek over en van Van Eyck inspirerend. Na een verkeersongeluk in 1981 zie ik alleen maar schimmen. Mijn situatie heb ik langzaam moeten accepteren. Ik leef van de herinnering aan beelden. Zo kan ik het mooie gezicht van mijn vrouw van veertig jaar geleden nog goed voor de geest halen”, zegt Eddy Moessens. ,,Deze dag in Heusden helpt me bij het accepteren van de situatie.”

Voor gids en organisator Jacques Smeets was het samenstellen van de rondleiding een hele uitdaging, maar met het resultaat is hij meer dan tevreden. ,,We hebben deze eerste wandeling als bijzonder en inspirerend ervaren. Als voorbereiding hebben we met visueel gehandicapten proef gedraaid Deze rondleiding wordt zeker in het aanbod van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) opgenomen.”

Volledig scherm Annelies van der Sanden vertelt over de geschiedenis van Heusden en over de Heusdense musicus Jacob van Eyck tijdens de wandeling voor blinden en slechtzienden. © copyright Marc Bolsius