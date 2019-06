Bloedstollende drakenboot races in Almkerk

De teams bestaan uit roeiers die elkaar kennen van voetbal, de Soos, Xinix, de sportschool of in het geval van De Draken van Vrouwenboot, uit een groep vrouwen die op enige manier elkaar ergens van kennen. Sandra Colijn is er één van: “Heerlijk om dit met elkaar te doen. We hebben zelfs twee keer getraind en zijn één van de twee boten met alleen vrouwen”.

De races zijn over komen waaien uit Gorcum, waar ook elk jaar wedstrijden plaatsvinden. Dyon Bogers ondersteunt de wedstrijden als stuurman voor de teams. “Het is wel veel moeilijker water hier, dan in Gorcum verklaart hij”. Kevin van der Stelt uit het team van vrijwilligers van de De Soos merkt op: “Het gaat om de lol, maar iedereen is bloedfanatiek”.

Dat blijkt ook, want als alle kwalificaties geroeid zijn, moet de jury nog in gesprek over het vaststellen van de uitslag. Het team Almdragons kwam er na de vier voorronden als snelste uit. Verwacht wordt dat dat team nu opnieuw gaat winnen. Dat team won ook de eerste editie van twee jaar terug. Vorig jaar werd die boot de loef afgestoken door The Girl with the Dragon Tattoo.

Ondanks het wat miezerige weer stond er toch veel volk op de kant Het was veel minder dan vorig jaar, toen er elfhonderd bezoekers waren. De regen zorgde er wel voor dat het terrein wat soppig en glibberig werd. De inzet van de roeiers leed er niet onder.