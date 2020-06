Bloemenoordflats gaan tegen de vlakte: ‘We hebben hier 24 jaar gewoond’

In de woonkamer keken ze televisie, in de keuken kookten ze, in de slaapkamer werd gerust of vertier gezocht, in de badkamer opgefrist, in het kleinste kamertje de opluchting gevoeld. En dat zo’n vijftig jaar lang, achter elk van 120 voordeuren van de flatgebouwen Distel I, II en III. Al die muren, die de vertrekken van elkaar scheiden, zijn sinds donderdag een prooi van een kraan met sloopgiek.