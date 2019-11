Bloemplaathoeve helpt mee aan zelfvoorzienend Altena

ALMKERK - Een zelfvoorzienend Altena. Het is de grote uitdaging waarvoor de coöperatie Altena Nieuwe Energie wil gaan. Christian van Winden en zijn zus leveren daar al een belangrijke bijdrage aan met hun Bloemplaathoeve aan de Duylweg in Almkerk. Zaterdagochtend vertelde hij daarover aan belangstellenden die ook konden zien welke maatregelen en voorzieningen hij in de moderne stal waar hij 200 Fries Hollandse koeien melkt, heeft getroffen. En dat is heel wat.

De hoeve is de grootste groene stroomleverancier in Altena. Dit dankzij de ruim 2200 zonnepalen op het dak. ,,We zijn vol gaan inzetten op zonne-energie toen we ons hier vijf jaar geleden vestigden." Op jaarbasis wekken ze 650 duizend kilowatt aan stroom op. ,,Aanvankelijk leverden we de stroom aan Greenchoise. We vonden het echter leuk om de energie in het Land van Heusden en Altena af te zetten. Vandaar dat we, naast eigen gebruik, nu aan Altena Nieuwe Energie leveren." Dat is voldoende voor ongeveer 150 huishoudens, voegt Cees de Bas, voorzitter van de coöperatie, toe.

Niet afwachten

Niet iedereen is nog zo enthousiast en voortvarend als Van Winden. ,,Het is niet zo ingewikkeld. Als je het wilt moet je het doen. Niet afwachten totdat er wellicht nog wat anders komt. Je moet ergens beginnen." Naast opwekken van energie heeft Van Winden ook energiebesparende maatregelen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. De Bas: ,,Niet alleen opwekken is belangrijk, begin vooral ook met besparen.”

Met zijn grondgebonden melkveebedrijf hanteert Van Winden in beginsel het kringloopprincipe. ,,We hebben een extreem laag stikstofoverschot. Dit lukt mede door de soorten gewassen die we telen." Hij gaat ervan uit dat de stallen voldoen aan de eisen van de provincie.

Deelnemers gezocht

Het voorbeeld van de Bloemplaathoeve heeft volgens De Bas al best navolging gevonden in de streek. Maar het kan altijd beter. Zo worden er nog deelnemers gezocht om mee te doen voor het aanbrengen van zonnepalen op 't Rondeel in Woudrichem.

Volledig scherm De Bloemplaathoeve in Almkerk. © Teus Van Tilborg