Bloemrijke bermen om te parkeren, geen trottoirs, luxe bestrating en veel groen: wijkje De Velden op Steenenburg

Belangstellenden voor een lap grond in het zuidelijk deel van Landgoed Steenenburg weten nu hoe de wijk er qua inrichting van de openbare ruimte uit gaat zien. Die nieuwe buurt gaat overigens De Velden heten.

Rommeltje

Dat sprake zal zijn van veel groen tussen de kavels van tussen 800 en ruim 1350 vierkante meter, dat was al wel bekend. Heusden spreekt daarbij van een ‘robuuste en natuurlijke inrichting'. De gemeente kiest voor extensief onderhoud, wat zo'n beetje betekent dat de natuur tot op zekere hoogte haar gang mag gaan; Heusden gaat zo min mogelijk met grasmaaier, snoeischaar en schoffel aan de slag. De verwachting is dat wel wat extra telefoontjes en e-mailtjes binnen zullen komen, omdat de ervaring leert dat lang niet iedereen hier enthousiast over is. Veel mensen vinden al snel dat sprake is van een rommeltje en achterstallig onderhoud.

Over de meest westelijke groenzone gaat Heusden nog overleggen met Natuur en Milieu Vereniging Heusden en met natuurvereniging Groene Hart. En bij de inrichting van de groensingel aan de oostkant van het gebied: daar worden de bewoners van Het Hof in Nieuwkuijk bij betrokken.

Kwaliteit

De straten in De Velden worden gemaakt van gebakken materialen, niet van beton. Dit vanwege de uitstraling en ‘kwaliteitsbeleving'. Er komen dus geen trottoirs, waarbij het in de ogen van Heusden geen probleem is dat mensen over de weg moeten lopen; het zal sowieso vrij rustig zijn in de straten daar. Op de erfgrenzen komen hagen, die de bewoners zelf moeten bijhouden.

Vrijdag 8 oktober gaan de eerste 23 bouwkavels in de verkoop, tijdens een woonmarkt op Steenenburg. Tussen 15.00 en 18.00 uur kunnen potentiële kopers alle informatie krijgen. Dan zijn ook de grondprijzen bekend, die tussen 385 euro en 442 euro per vierkante meter liggen. Voor elk perceel geldt een aparte prijs. Heusden werkt nauw samen met Klijsen Makelaars & Adviseurs. Wie naar de woonmarkt wil komen, moet zich via Klijsen aanmelden.

Zelfbewoning

In principe gaat zelfbewoningsplicht gelden. Er komen in het wijkje 56 huizen. Zes percelen zijn voor de familie Van Drunen, die grond aan de gemeente verkocht. Daarnaast koopt Kelders Beheer twee stukken grond. Kelders gaat op Steenenburg een MS Centrum met campus bouwen en wil in het middengedeelte vijftig patiowoningen en 120 (zorg)appartementen neerzetten; in kasteel d’Oultremont (het voormalige Roze Kasteel) wil Kelders een lunchroom beginnen.