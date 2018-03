Blokker schrapt 180 banen bij Xenos in Waalwijk

Ton Koops exposeert in Woudrichem; van brons naar staal

15:38 WOUDRICHEM - In galerie Mikst Media Woudrichem in Woudrichem is tot en met 14 april de tentoonstelling 'Van 2 naar 3 D' van Ton Koops te zien. Koops heeft lang in Giessen in 'De Smidse' gewoond en gewerkt.