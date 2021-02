Boeiende reis door geschiedenis van het Land van Heusden

In de uitgave van de hand van Gien van Wijk wordt de lezer getrakteerd op een variatie aan thema’s. ,,Ik heb de jaargangen van 1952 tot 1980 van Met Gansen Trou van onze Heemkundekring Onsenoort uitgespit. Het gaat hierbij om ruim tienduizend pagina’s regionale geschiedenis. Deze thema’s heb ik in 59 korte hoofdstukken opnieuw uitgewerkt”, aldus Van Wijk.

Het resultaat is een boeiend, kleurrijk, 250 pagina tellend boekwerk. Naast redactionele teksten zijn de thema’s van oud en nieuw fraai beeldmateriaal voorzien. ,,Door deze combinatie wil ik de lezer ook laten zien hoe het vroeger was en wat er nog over is. Hierbij heb ik veel steun van streekarchivaris Hildo van Engen ondervonden.”

Forten

In het boekwerk komen onder andere de gehuchten in de Drunense Duinen en de stelling van Heusden met haar forten aan de orde. Ook hoofdstukken als De Naakten Hoek, het Mijntje en het Drunens Loopje spreken tot de verbeelding. De basis van het boek zijn zestig luchtfoto’s en 123 oude kaarten. Met de beschrijvingen zijn als het ware spelden in het historische gebied van de oostelijke Langstraat gezet. Daardoor kan de lezer een boeiende reis door de geschiedenis maken.

Van Wijk vertelt twee jaar enthousiast aan het boek te hebben gewerkt. ,,De coronatijd gaf me extra tijd voor diepgang. Een schaduwkant is dat het boek zonder boekpresentatie is uitgekomen.” In plaats daarvan werd zaterdagavond tijdens de HTR televisie-uitzending De Tafel van Heusden het boek ten doop gehouden. Enthousiast nam Adrie Verboord, voorzitter van de Heemkundekring Onsenoort het eerste exemplaar in ontvangst.

Het boek is bij voorinschrijving voor 21,50 euro te koop. Mailadres bestuur@hkkonsenoort.nl of secretariaat HKK Onsenoort, Abdijlaan 6b 5253 VP Nieuwkuijk. Na 1 maart is het boek ook bij de boekwinkels voor 23,50 euro te koop.