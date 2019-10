Boek met herinneringen Jan Durenkamp aan laatste oorlogsdagen Herpt

Vervuild slib zit aanleg container­ha­ven in Waalwijk dwars

9:05 WAALWIJK - Het is een flinke tegenvaller. De aannemer stond al in de startblokken voor de aanleg van de nieuwe insteekhaven in Waalwijk, maar er doemt nu een complex probleem op. In het slib is een (te) hoge concentratie van de chemische stoffen PFOS/PFAS aangetroffen. En de gemeente kan het vervuilde slib voorlopig nergens kwijt. Vertraging dreigt.