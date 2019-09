Boek The Shakin’ Arrows ziet het licht: 'We hebben een prachtige carrière gehad’

WAALWIJK - Ton Duquesnoy (74) is een zeer bezige bij, dus het schrijven van een boek over zestig jaar The Shakin’ Arrows was alleen mogelijk als er lange vakanties in het buitenland werden geboekt. Na vierenhalf jaar is eindelijk het ei gelegd, zal Born for Rock ‘n Roll op zondag 27 oktober het eerste exemplaar in café-zaal ‘t Snoekske aan de leadgitarist en oprichter van de band worden overhandigd.

,,Ik hoop dat Willem van Schijndel dat doet”, zegt de Waalwijker, ,,want hij heeft ons in de zeventiger jaren bij Phonogram binnengeloodst. Daardoor hebben we een prachtige carrière gehad, opgetreden met Roy Orbinson, The Everly Brothers en Fats Domino.”

Volgend jaar tikt The Shakin’ Arrows de zes kruisjes aan. Toch komt het boek nu al op de markt. ,,We worden er niet jonger op. Een tijdje terug zaten we nog in onze piepzak toen onze bassist Kees van der Mee gelukkig maar een korte periode ernstig ziek was. Met andere woorden: nu zijn we er allemaal nog, dus nu moet het maar gebeuren.”