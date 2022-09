Boekje over geschiedenis molen Sprang-Capelle

Op naar de 80 Na een half jaar trainen zouden we er klaar voor moeten zijn, toch?

Nog een paar nachtjes slapen. Een half jaar 80-training is ons niet in de koude kleren gaan zitten. Nou ja, een paar keer: Marjan raakte een keer onderkoeld en ik ook. Maar dat gaat niet nog eens gebeuren. We starten met minstens drie laagjes kleren en in de grote tas die de mensen van de 80 telkens naar de volgende hoofdpost transporteren, stoppen we er nog meer. Voor het geval dat.

7 september