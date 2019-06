Boelen Metaalbewerking 100 jaar, van dorpssmid in Haarsteeg tot constructiebedrijf in Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Na 100 jaar noeste arbeid mag Boelen Metaalbewerking in Nieuwkuijk zich Hofleverancier noemen. ,,We doen wat we aan onze klanten beloven.”

Wie in Utrecht komt, kan er niet omheen: de bijna 700 jaar oude Domtoren. Komende vijf jaar wordt het bekende rijksmonument gerestaureerd en staat het gebouw in de steigers. ,,Daarvoor maken wij de stalen constructie. Tot meer dan honderd meter hoog. Een uitermate verantwoordelijke en spannende klus.”

Goed in details

Werken op de millimeter bovendien, daar in de oude binnenstad. ,,Dat hele precieze, dat het klopt tot in de kleinste details. Dat is waar wij goed in zijn", duiden Jos (58) en Eric (54) Boelen de kracht van hun bedrijf. De broers vormen samen de directie van Boelen Metaalbewerking bv in Nieuwkuijk.

Sinds afgelopen weekend mogen ze zich ‘Hofleverancier’ noemen. Het koninklijk predicaat werd toegekend bij het 100-jarig bestaan. ,,Een mooie kroon op een eeuw hard werken", klinkt het vol trots en ook de vorige generaties worden daarbij niet vergeten.

Aan de keukentafel

De oprichter, grootvader Dorus Boelen, en zijn zoon en opvolger Bertus, de vader van de huidige directeuren. Hoewel ze beiden andere aspiraties hadden, kwamen ze toch in het familiebedrijf terecht. ,,We zijn er mee opgegroeid. Klanten werden aan de keukentafel ontvangen en de deur naar de werkplaats stond altijd open.”

De basis werd gelegd door opa, die in Haarsteeg een smederij begon, vandaar zijn bijnaam ‘Dorus de Foers'. Vooral de boeren waren kind aan huis bij de smid van het dorp, met hun landbouwwerktuigen en paarden.

Paarden beslaan

,,Die werden bij ons beslaan. Als zo'n gloeiend heet hoefijzer er dan tegenaan ging, die geur vergeet ik nooit meer", zegt Eric. ,,Onze knecht Harrie van Beers was er zeer bedreven in. Het vloeken heb ik toen ook geleerd, want het paard bleef nooit stilstaan.”

Industrieterrein Het Hoog

De smidse aan huis moest noodgedwongen de bakens verzetten en werd meer en meer constructiebedrijf voor de bouw en de industrie. Eind 1998 nemen Eric en Jos de zaak over en in 2005 besluiten ze te verhuizen naar Nieuwkuijk, waar op het nieuwe industrieterrein Het Hoog een groter en moderner bedrijf wordt gezet.

Zoals opa Dorus tot op hoge leeftijd nog achter het aambeeld stond, zo werkte ook vader Bertus nog lang mee. ,,Het smeden zat hem in het bloed en hij had ook niets anders te doen, nadat ons moeder al vroeg was overleden.”

Unieke opdrachten

De onderneming groeide dankzij een breed scala aan opdrachtgevers. Waar andere metaalbedrijven zich gingen specialiseren in de productie van grote aantallen en seriewerk, koos Boelen voor unieke, eenmalige opdrachten.

,,Wij zijn geen kiloknallers en ook geen hallen- of spantenbouwers. We hebben geen eigen product. Ons personeel is allround. We kunnen alles zelf maken in staal, roestvrij staal en aluminium. Van a tot z, van ontwerp tot uitvoering en montage verzorgen we. We leveren hoge kwaliteit en de klant is koning. We doen wat we beloven.”

Zwarte bladzijde

De economische crisis tussen 2008 en 2016 hakte er fors in en leidde uiteindelijk ook tot gedwongen ontslagen. ,,Een zwarte bladzijde in ons bestaan. Met pijn in het hart moesten we afscheid nemen van vijf medewerkers, maar op een gegeven moment konden we niet anders.”

De bouw kwam op een laag pitje te staan en Boelen deed in die tijd veel voor de beton- en baksteenindustrie. Maar er werd emplooi gevonden in de scheepvaart, voor IHC in Heusden en Kinderdijk werden onder meer trappen, leuningen en bruggen vervaardigd.

Liftschachten op riviercruiseboten

,,We maken nu kooien en schachten voor de liften van Lödige uit Den Bosch op de grote, luxe riviercruiseboten. Een echt succesverhaal. Maar ook interieurs van winkels doen we. En voor het nieuwe postsorteercentrum van KLM Cargo leverden we 350 meter loopbordes. We wonnen de prijsvraag die was uitgeschreven.”

Zwarte neusgaten

Hoewel beide broers aan het jarenlange werken zelf een versleten rug hebben overgehouden, zijn de werkomstandigheden tegenwoordig ‘in de metaal’ veel verbeterd. Zware objecten worden niet met de hand getild en het personeel komt 's avonds ook niet meer met zwarte neusgaten thuis. In de werkplaats kun je bij wijze van spreken van de vloer eten, de lucht is er schoon, machines zijn gekeurd en beveiligd en de werklui goed beschermd.

Nauwelijks jeugd

,,Helaas kleeft het imago van zwaar en vuil werk nog aan onze branche. We hebben nauwelijks aanwas van jeugd. Ze gaan liever van school naar een groter bedrijf. Maar bij ons worden ze verder opgeleid en kunnen ze alle facetten van het prachtige vak metaalbewerker nog leren.”