‘Boem, boem, boem’ is geen aardbeving, maar een te goede woofer

VIDEO Madelon (22) nam haar eigen leven: ‘Pap, mam, ik weet dat jullie het nooit zullen begrijpen’

11:53 HAARSTEEG - Marjolein ter Hark-Houttuin uit Haarsteeg verloor haar 22-jarige dochter aan een zelfgekozen dood. Marjolein begrijpt het niet. ‘Waarom dacht ze toch dat haar leven in duigen lag, dat ze nooit meer opnieuw kon beginnen?’ Is er een schuldige, was er een reden? ‘Nee, niemand kon hier iets aan doen’. Vandaag is het Blue Monday, volgens de Britse psycholoog Cliff Arnali de meest sombere dag van het jaar. Elk jaar wordt de dag door organisaties als MIND aangegrepen om aandacht te vragen voor depressie.