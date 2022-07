Boer Hans was een gevierd menner: ‘Nu is hij als fokker van springpaarden een grote’

Streep door Ronde van Hank en dat is voor het eerst sinds 1954: ‘Dit is overmacht’

HANK - Voor het eerst sinds de oprichting in 1954 gaat de wielerronde van Hank niet door. Vanwege de vele wegwerkzaamheden in het dorp is het de organisatie niet gelukt om een veilige route te vinden dit jaar. ,,Het is een rare gewaarwording”, zegt organisator Ronald Krijnen.

18 juli