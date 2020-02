Boerderijwinkel op Hoeve Kraaiveld: 'Mooie aanvulling op activiteiten’

Er is best lang naar uitgezien, naar een boerderijwinkel op landgoed Hoeve Kraaiveld in Woudrichem. Nu is het dan toch zover. Sinds afgelopen weekend is de winkel dagelijks geopend, behalve op zondag.

,,Ja, we hebben best lang hierover moeten nadenken. Wat willen we precies?”, vertelt Nelleke Visser, begeleidster en coördinator dagbesteding van zorgaanbieder 's Heeren Loo. ,,Het is echt een mooie aanvulling op de activiteiten hier. Bewoners voelen zich hierdoor nog meer betrokken. Het is uiteindelijk de bedoeling om in de groentewinkel hoofdzakelijk biologische producten van het eigen land te verkopen. Nu wordt nog bij derden ingekocht.”

Wonen onder begeleiding

Op de woon-werkboerderij aan de Roef is ruimte voor maximaal vijftien (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking die onder begeleiding zelfstandig wonen. Niet alle appartementen zijn echter nog bezet.

Visser: ,,We hebben nu zeven bewoners, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Eén cliënt komt van huis uit voor dagbesteding hier.” Visser zou graag zien dat ook de andere appartementen bewoond gaan worden. ,,Ja, we willen naar vijftien bewoners. Om hier te wonen moet je wel affiniteit met het platteland en het ambacht hebben. De bewoners zijn echt gemotiveerd hier te werken.”

Altena Bier

Er is veel bedrijvigheid op de hoeve, vertelt Visser. ,,Als er buiten niet veel te doen is, is er binnen altijd wel werk. Met Altena Bier hebben we een goede samenwerking. Bewoners voorzien de bierflesjes van etiketten. En dan is het toch leuk als ze in de supermarkt lopen en de flesjes zien die zij van het etiket hebben voorzien. De noten van de notenlaan hebben ze schoongemaakt en gekraakt. We hebben hier ook nog een paar kalveren te verzorgen. In de stal staat verder geen vee. Inmiddels zijn we ook bezig met het maken van keramieken schalen."

Niet alleen de stal is grotendeels leeg, ook de oorspronkelijke bedrijfswoning is nog altijd niet bewoond. Visser: ,,‘s Heeren Loo ziet het liefst dat hierin mensen komen wonen. Zolang dit niet het geval is, gebruiken we die voor de dagbesteding."

Centrum

Landgoed Kraaiveld is opgericht door Wilco de Zeeuw. Later is het overgegaan naar Lievegoed, een antroposofische zorgorganisatie. Die zag zich om financiële redenen genoodzaakt het weer van de hand te doen. Het is nu eigendom van de gebroeders Groenenberg die het sinds de zomer van 2018 verhuurd hebben aan 's Heeren Loo. Vorig jaar werd op initiatief van enkele ondernemers het plan opgevat op het landgoed een centrum voor hulp bij innovatie, educatie en inspiratie op te zetten. Tevens is het nog altijd de bedoeling een bierbrouwerij op te starten waar Altena Hop zich sterk voor maakt.